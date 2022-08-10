Instagram разблокировал страницу Ассоциации семей защитников "Азовстали"

Страница Ассоциации семей защитников "Азовстали" была разблокирована после обращения Минцифры к компании Meta.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова в Telegram.

"Страница Ассоциации защитников "Азовстали" уже разблокирована в Instagram. Спасибо Meta за быструю реакцию", - написал минстр. Также он отметил, что Украина ожидает разблокировки и других страниц в соцсети, которые связаны с "Азовом". Страница Ассоциации семей защитников "Азовстали" в Instagram (скриншот)