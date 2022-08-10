Instagram разблокировал страницу Ассоциации семей защитников "Азовстали"
Страница Ассоциации семей защитников "Азовстали" была разблокирована после обращения Минцифры к компании Meta.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова в Telegram.
"Страница Ассоциации защитников "Азовстали" уже разблокирована в Instagram. Спасибо Meta за быструю реакцию", - написал минстр.
Также он отметил, что Украина ожидает разблокировки и других страниц в соцсети, которые связаны с "Азовом".
Страница Ассоциации семей защитников "Азовстали" в Instagram (скриншот)
Напомним, вчера, 9 августа, стало известно, что Instagram удалил страницу Ассоциации семей защитников "Азовстали" и ряд других аккаунтов, которые связаны с полком "Азов".
После этого Минцифра обратилась к Meta с просьбой разблокировать аккаунты.
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