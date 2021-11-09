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В Instagram з'являться платні підписки

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Вівторок 09 листопада 2021 15:36
В Instagram з'являться платні підписки Фото: в Instagram з'являться платні підписки (freepik.com)
Автор: Валерія Поліщук

Соціальна мережа Instagram готується до запуску підписки на контент окремих блогерів. Про це свідчать інформація, яка нещодавно з'явилася в App Store.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на MacRumors.

У травні цього року глава Instagram Адам Моссері заявив в інтерв'ю The Information, що платформа вивчає ідею підписки, пояснивши, що існують "різні способи полегшити фінансові відносини між шанувальником і творцем".

"Можливість підписатися на якийсь диференційований, унікальний або ексклюзивний контент насправді здається шанувальникам більш корисною, ніж перегляд реклами", - додав він.

Тепер, схоже, Instagram готується втілити свої амбіції в життя. У списку Instagram в App Store нещодавно з'явилися нові підписки на додатки, як вперше помітив Sensor Tower.

Нові покупки в додатку перераховані як "підписки Instagram"за 0,99 і 4,99 долара. Раніше Instagram вказував лише Instagram Badge як покупку в додатку.

На практиці Нова підписка дозволить користувачам платити своїм улюбленим блогерам за ексклюзивний контент, який не побачать користувачі без підписки. Підписка буде включати в себе "значок учасника", який дарує передплатникам" спеціальний значок "поруч з їх ім'ям користувача, і"ексклюзивний контент".

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