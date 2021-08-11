Instagram додав функцію Limits для стримування хейтерів: що змінилося

Соціальна мережа Instagram запустила механізми для боротьби з агресивною поведінкою в соцмережі. Функція Limits дозволить обмежити потік негативних коментарів і повідомлень.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на Tech Crunch .

Функція Limits буде автоматично приховувати коментарі і запити на відправку прямих повідомлень від користувачів, які не є передплатниками користувача.

Блогери і відомі особистості стикаються з раптовим зростанням кількості коментарів і повідомлень у зв'язку з якими-небудь значущими для них або для суспільства подіями, і не завжди ця активність носить позитивний характер, повідомив голова соцмережі Адам Моссері.

Функція Limits доступна по всьому світу з вівторка.

Крім того, додаток буде показувати "більш суворе попередження" про можливе порушення правил спільноти вже при першій спробі відправки образливих коментарів, раніше воно з'являлося лише після двох-трьох подібних випадків.