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Instagram додав функцію Limits для стримування хейтерів: що змінилося

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Середа 11 серпня 2021 12:40
Instagram додав функцію Limits для стримування хейтерів: що змінилося Фото: Instagram запустив механізми для боротьби з агресивною поведінкою в соцмережі (Getty Images)
Автор: Анастасія Рокитна

Соціальна мережа Instagram запустила механізми для боротьби з агресивною поведінкою в соцмережі. Функція Limits дозволить обмежити потік негативних коментарів і повідомлень.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Tech Crunch.

Функція Limits буде автоматично приховувати коментарі і запити на відправку прямих повідомлень від користувачів, які не є передплатниками користувача.

Блогери і відомі особистості стикаються з раптовим зростанням кількості коментарів і повідомлень у зв'язку з якими-небудь значущими для них або для суспільства подіями, і не завжди ця активність носить позитивний характер, повідомив голова соцмережі Адам Моссері.

Функція Limits доступна по всьому світу з вівторка.

Крім того, додаток буде показувати "більш суворе попередження" про можливе порушення правил спільноти вже при першій спробі відправки образливих коментарів, раніше воно з'являлося лише після двох-трьох подібних випадків.

Нагадаємо, соціальна мережа Instagram розробила нову функцію, яка автоматично перекладає текст в історії.

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