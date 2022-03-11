Facebook дозволяє повідомлення із закликами до смерті Путіна, - Reuters

Соціальні мережі Facebook і Instagram тимчасово дозволили повідомлення із закликами до смерті Путіна та насильства над росіянами. Зазначається, що такі пости та коментарі можна розміщувати, якщо вони мають відношення до війни Росії проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

"В результаті російського вторгнення в Україну ми тимчасово зробили поправку на форми політичного вираження, які зазвичай порушують наші правила, такі як агресивні висловлювання, такі як "смерть російським окупантам". Ми як і раніше не допустимо заслуговують довіри закликів до насильства проти російських громадян", - цитує видання заяву представника Meta (нова назва компанії Facebook).

При цьому заклики до смерті російських лідерів будуть дозволені, якщо вони не містять інших цілей або не мають двох показників достовірності, таких як місце або метод.

Крім того, дозволені заклики до насильства щодо російських військових, коли в повідомленні явно йдеться про вторгнення в Україну. При цьому вони не поширюються на військовополонених.

Як зазначає видання, тимчасовий дозвіл на заклики до насильства щодо російських військових поширюються на ряд країн, включаючи Вірменію, Азербайджан, Естонію, Грузію, Угорщину, Латвію, Литву, Польщу, Румунію, Росію, Словаччину та Україну.

Оновлення

Представник компанії Meta Енді Стоун відреагував на публікацію Reuters. Він закликав "читати далі заголовка".

"Якщо хтось перебуває на війні, для нього розумно закликати до насильства проти солдатів, які вторглися до їхньої країни", - написав у Twitter Стоун.

Представник Meta уточнив, що компанія не дозволить закликати до насильства проти російських громадян, але дозволить це робити у формі закликів "Смерть російським окупантам!"