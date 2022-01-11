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Instagram дозволить редагувати стрічку профілю

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Вівторок 11 січня 2022 14:58
Instagram дозволить редагувати стрічку профілю Фото: Instagram дозволить редагувати стрічку профілю (freepik.com)
Автор: Валерія Поліщук

У соціальній мережі Instagram можна буде редагувати стрічку профілю. Зокрема, змінювати публікації місцями і закріплювати деякі з них нагорі в профілі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення розробника Алессандра Палуцці в Twitter.

В Instagram з'явиться можливість редагувати сітку профілю, змінюючи місцями публікації в будь-якому порядку, а також закріплювати деякі з них нагорі. Функція буде доступна в налаштуваннях сторінки.

Функція деякий час буде доступна тільки деяким користувачам, проте пізніше нею зможуть скористатися всі бажаючі.

Крім того, з виходом оновлення програми у користувачів соцмережі також з'явиться можливість додавати в історії нові стікери "реакції".

Також Instagram продовжує працювати над можливістю видалення облікового запису прямо з програми. Користувачам запропонують вибрати між відключенням акаунту і його повним видаленням.

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