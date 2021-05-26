Всі користувачі Instagram та Facebook отримали можливість приховувати лайки

Соціальні мережі Instagram та Facebook дали всім своїм користувачам можливість приховувати лайки під дописами. Для того, щоб ця функція з'явилася, потрібно оновити застосунки до останньої версії.

Можливість приховування лайків під дописами вже з'явилася в Instagram, а вже з найближчими оновленнями вона з'явиться і в соцмережі Facebook.

"Відсьогодні ми даємо вам можливість приховувати кількість лайків на всіх дописах у вашій стрічці. Ви також зможете приховувати лічильник лайків для ваших постів, щоб інші не бачили, скільки лайків вони отримують", - заявили в компанії.

Як пояснили в Facebook, це потрібно для того, щоб користувачі могли зосередитися на фотографіях та відео, якими діляться, а не на тому, скільки лайків вони набирають.

Як приховати лічильник лайків

Приховати лічильників лайків в Instagram можна у налаштуваннях. Після оновленням там з'явився новий розділ "Пости". Також видимість лайків можна налаштовувати безпосередньо перед публікацією кожного окремого допису, а також потім змінити цей параметр.