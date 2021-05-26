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Всі користувачі Instagram та Facebook отримали можливість приховувати лайки

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Україна, Середа 26 травня 2021 22:37
Всі користувачі Instagram та Facebook отримали можливість приховувати лайки Фото: Instagram та Facebook додали можливість приховувати лайки (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

Соціальні мережі Instagram та Facebook дали всім своїм користувачам можливість приховувати лайки під дописами. Для того, щоб ця функція з'явилася, потрібно оновити застосунки до останньої версії.

Про це йдеться у прес-релізі компанії Facebook.

Можливість приховування лайків під дописами вже з'явилася в Instagram, а вже з найближчими оновленнями вона з'явиться і в соцмережі Facebook.

"Відсьогодні ми даємо вам можливість приховувати кількість лайків на всіх дописах у вашій стрічці. Ви також зможете приховувати лічильник лайків для ваших постів, щоб інші не бачили, скільки лайків вони отримують", - заявили в компанії.

Як пояснили в Facebook, це потрібно для того, щоб користувачі могли зосередитися на фотографіях та відео, якими діляться, а не на тому, скільки лайків вони набирають.

Як приховати лічильник лайків

Приховати лічильників лайків в Instagram можна у налаштуваннях. Після оновленням там з'явився новий розділ "Пости". Також видимість лайків можна налаштовувати безпосередньо перед публікацією кожного окремого допису, а також потім змінити цей параметр.

Нагадаємо, тестування можливості приховування лайків почалося ще у 2019 році. Тоді соцмережа дала таку функцію деяким користувачам, а у квітні цього року Instagram та Facebook розширили програму тестування.

Додамо, у квітні компанії Facebook взялася за розробку дитячої версії соцмережі Instagram.

Крім того, соцмережа Instagram заявляла про намір захистити підлітків від повідомлень від дорослих.

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