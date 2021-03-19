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Facebook розробляє Instagram для дітей до 13 років

Новость на русском → П'ятниця 19 березня 2021 12:55
Facebook розробляє Instagram для дітей до 13 років Фото: Facebook (DPA)
Автор: Андрій Козловський

Американська компанія Facebook створить нову версію соцмережі Instagram спеціально для дітей віком до 13 років. Наразі вона знаходиться на ранній стадії розробки.

Про це повідомляє BuzzFeed.

"Я радий повідомити, що в майбутньому ми визначили роботу з молоддю пріоритетом для Instagram і додали її до списку пріоритетів H1", - написав на дошці для внутрішніх співробітників віцепрезидент Instagram Вішал Шах.

За словами гендиректора соцмережі Адама Мосері, у компанії наразі немає детального плану реалізації розробки "Instagram для дітей". Однак він зазначив, що у такій альтернативній версії соцмережі батьки точно повинні мати контроль над акаунтом дитини.

Зазначається, що згідно з діючою політикою платформи, дітям до 13 років заборонено користуватися Instagram.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що соцмережа Instagram хоче захистити підлітків від повідомлень від дорослих. Так, планують заборонити повнолітнім користувачам писати дітям, які на них не підписані.

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