Інспекція позицій під Шумами сьогодні не відбудеться

Інспекція українських позицій біля селища Шуми сьогодні не відбудеться. Вона була запланована на 14:00.
Про це РБК-Україна повідомило джерело в Офісі президента.
"Справа не в датах, а в тому, що це спекулятивна тема для "ДНР/ЛНР", які постійно брешуть, що ми порушуємо. ОБСЄ говорить, що це не так", - уточнив співрозмовник.
За його словами, є дані про того, що супротивник сам порушує умови перемир'я і облаштовує нові укріплення.
Тому з'явилася пропозиція для початку перевірити позиції бойовиків разом з ОБСЄ. Однак окупанти відмовилися від такої ідеї.
Нагадаємо, вчора на позачерговому засіданні Тристоронньої контактної групи учасники домовилися провести спільну інспекцію в районі населеного пункту Шуми.
Інспекції повинні були провести через загострення ситуації на Донбасі. 6 вересня в результаті обстрілу бойовиків загинув один український військовий, ще один отримав поранення.
У результаті через загострення ситуації на Донбасі МЗС України ініціював переговори з російською стороною.