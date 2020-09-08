Росія відклала розмову Кулеби і Лаврова щодо Донбасу: названа причина

Фото: Дмитро Кулеба (РБК-Україна)

Міністерство закордонних справ Росії повідомило українській стороні, що міністр Сергій Лавров терміново відбув у відрядження. Дата розмови двох міністрів з приводу загострення ситуації на Донбасі наразі невідома.

Про це в ефірі програми "Свобода слова" на ICTV заявив Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України.

Він наголосив, що готовий до розмови з Лавровим і чекає на неї.

"Коли розмова вчора була ініційована, спочатку реакція з російського МЗС була доволі жвавою, але сьогодні зранку ми отримали повідомлення, що міністр Лавров терміново відбув у відрядження, і невідомо, коли ця розмова відбудеться. Як з’ясувалося, він відбув до Сирії. Я готовий, чекаю на розмову", - сказав міністр.

Кулеба переконаний, що, коли на сході вбивають українського солдата, то єдина сторона, з якою потрібно говорити, - це Російська Федерація.

Міністр зазначив, що доручення переговорити з Лавровим йому дав саме президент.

"Про що говорити? Перше питання: як пояснює Російська Федерація те, що сталося? Друге: чи залишається вона відданою режиму припинення вогню? І третє - обговорити підготовку до зустрічі міністрів закордонних справ нормандського формату, яка має відбутися відразу після зустрічі радників, у світлі тих обстрілів, які вчора відбулися", - сказав міністр.

Крім того, Кулеба заявив, що Україна поінформувала ключових міжнародних партнерів про те, хто насправді зірвав перемир’я на Донбасі, і очікує на їхню реакцію.

"Реакції поки що не було. Я переконаний, що з огляду на чутливість ситуації, вона буде ретельно вивчена у міжнародних столицях і тоді вже буде зворотний зв'язок", - сказав Кулеба.

Нагадаємо, 6 вересня ситуація в зоні ООС загострилася. Бойовики порушили перемир'я, в результаті чого загинув український військовий - Тарас Кубійович, житель села Вільхівка, Городенківського району Івано-Франківської області.

Після цього Дмитро Кулеба ініціював термінову розмову з Сергієм Лавровим через загострення на Донбасі.

Раніше Кулеба розповів, за яких обставин може відбутися зустріч міністрів закордонних справ у нормандському форматі.