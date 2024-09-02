RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В школах Украины будут работать инспекторы по безопасности: зачем это нужно

Фото: школа в бомбоубежище в Харькове (Getty Images)
Автор: Нина Еланская

Уже в этом году в украинских школах заработают инспекторы Службы образовательной безопасности. Это нововведение направлено на обеспечение безопасности учащихся и учителей в учебных заведениях по всей стране.

Инспекторы будут отвечать за мониторинг стандартов безопасности, реагирование на чрезвычайные ситуации, а также оказание помощи в разрешении конфликтов и других кризисных ситуаций.

"Их цель - обеспечить защиту учащихся в каждом учебном заведении", - говорится в инфографике.

Отмечается, что сегодня такие специалисты уже работают в 763 школах в 20 регионах Украины. В планах увеличить количество учебных заведений до 2000 до конца 2024 года.

Сообщается, что специалист по безопасности выступает посредником между школой, родителями, детьми и учителями, обеспечивая взаимодействие и реагирование на любые вызовы.

Среди обязанностей такого специалиста есть:

  • профилактика чрезвычайных ситуаций,
  • организация пропускного режима,
  • взаимодействие со всеми участниками образовательного процесса,
  • коммуникация с экстренными службами,
  • реагирование на правонарушения и, в случае необходимости, вызов полиции

Напомним, в Министерстве образования и науки сообщили, что в Украине планируют вернуть в очное обучение 300 тысяч школьников в этом году.

Подробности об изменениях в учебном процессе в украинских школах, которые начали действовать с 1 сентября – в материале РБК-Украина.

Нововведения в образовательный процесс в сфере безопасности были также внедрены в учреждениях дошкольного образования. К примеру, укрытия в них должны быть "привлекательными" для детей. Обязательное требование - система оповещения, а также тревожная кнопка.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Кабинет Министров УкраиныШколаДень знаний