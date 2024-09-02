В школах Украины будут работать инспекторы по безопасности: зачем это нужно

Уже в этом году в украинских школах заработают инспекторы Службы образовательной безопасности. Это нововведение направлено на обеспечение безопасности учащихся и учителей в учебных заведениях по всей стране.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Департамент коммуникаций Секретариата Кабинета Министров Украины.
Инспекторы будут отвечать за мониторинг стандартов безопасности, реагирование на чрезвычайные ситуации, а также оказание помощи в разрешении конфликтов и других кризисных ситуаций.
"Их цель - обеспечить защиту учащихся в каждом учебном заведении", - говорится в инфографике.
Отмечается, что сегодня такие специалисты уже работают в 763 школах в 20 регионах Украины. В планах увеличить количество учебных заведений до 2000 до конца 2024 года.
Сообщается, что специалист по безопасности выступает посредником между школой, родителями, детьми и учителями, обеспечивая взаимодействие и реагирование на любые вызовы.
Среди обязанностей такого специалиста есть:
Напомним, в Министерстве образования и науки сообщили, что в Украине планируют вернуть в очное обучение 300 тысяч школьников в этом году.
Подробности об изменениях в учебном процессе в украинских школах, которые начали действовать с 1 сентября – в материале РБК-Украина.
Нововведения в образовательный процесс в сфере безопасности были также внедрены в учреждениях дошкольного образования. К примеру, укрытия в них должны быть "привлекательными" для детей. Обязательное требование - система оповещения, а также тревожная кнопка.
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