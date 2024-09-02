В школах Украины будут работать инспекторы по безопасности: зачем это нужно

Инспекторы будут отвечать за мониторинг стандартов безопасности, реагирование на чрезвычайные ситуации, а также оказание помощи в разрешении конфликтов и других кризисных ситуаций.

"Их цель - обеспечить защиту учащихся в каждом учебном заведении", - говорится в инфографике.

Отмечается, что сегодня такие специалисты уже работают в 763 школах в 20 регионах Украины. В планах увеличить количество учебных заведений до 2000 до конца 2024 года.

Сообщается, что специалист по безопасности выступает посредником между школой, родителями, детьми и учителями, обеспечивая взаимодействие и реагирование на любые вызовы.

Среди обязанностей такого специалиста есть:

профилактика чрезвычайных ситуаций,

организация пропускного режима,

взаимодействие со всеми участниками образовательного процесса,

коммуникация с экстренными службами,

реагирование на правонарушения и, в случае необходимости, вызов полиции

Напомним, в Министерстве образования и науки сообщили, что в Украине планируют вернуть в очное обучение 300 тысяч школьников в этом году.

Подробности об изменениях в учебном процессе в украинских школах, которые начали действовать с 1 сентября – в материале РБК-Украина.