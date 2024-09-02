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У школах України будуть пацювати інспектори з безпеки: навіщо це потрібно

Фото: школа в бомбосховищі в Харкові (Getty Images)
Автор: Ніна Єланська

Вже цього року в українських школах почнуть працювати інспектори Служби освітньої безпеки. Це нововведення спрямоване на забезпечення безпеки учнів та вчителів у навчальних закладах по всій країні.

Інспектори будуть відповідати за моніторинг безпекових стандартів, реагування на надзвичайні ситуації, а також надання допомоги у вирішенні конфліктів та інших кризових ситуацій.

"Їхня мета - забезпечити захист учнів у кожному навчальному закладі", - йдеться в інфографіці.

Зазначається, що сьогодні такі фахівці працюють вже у 763 школах у 20 регіонах України. У планах збільшити кількість навчальних закладів до 2 000 до кінця 2024 року.

Повідомляється, що спеціаліст з безпеки виступає посередником між школою, батьками, дітьми та вчителями, забезпечуючи взаємодію та реагування на будь-які виклики.

Серед обов'язків такого фахівця є:

  • профілактика надзвичайних ситуацій,
  • організація пропускного режиму,
  • взаємодія з усіма учасниками освітнього процесу,
  • комунікація з екстреними службами,
  • реагування на правопорушення та, у разі необхідності, виклик поліції

Нагадаємо, у Міністерстві освіти та науки повідомили, що в Україні планують повернути до очного навчання 300 тисяч школярів цього року.

Подробиці про зміни до навчального процесу в українських школах, які почали діяти з 1 вересня - у матеріалі РБК-Україна.

Нововведення до освітнього процесу у сфері безпеки були також впроваджені в закладах дошкільної освіти. Наприклад, укриття в них мають бути "привабливими" для дітей. Обов'язкова вимога - система сповіщення, а також тривожна кнопка.

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