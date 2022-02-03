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Рівень стресу серед українців зріс до максимуму за 10 років

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Україна, Четвер 03 лютого 2022 13:19
Рівень стресу серед українців зріс до максимуму за 10 років Фото: рівень стресу в Україні зріс до максимуму за 10 років (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Протягом 2020 року дві третини (69%) опитаних пережили якусь стресову ситуацію. Це найвищий показник за останні 10 років вимірювань.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування КМІС.

За даними опитування, лише 29% опитаних не переживали жодної стресової ситуації протягом 2021 року, що значно менше порівняно з 2019 роком, до пандемії (49%).

"Схоже, що за останні два роки пандемія COVID-19 суттєво вплинула на життя українців і певною мірою виснажила громадян: у 2020-2021 році відбулося значне зростання частки тих, хто пережив важку хворобу або смерть близьких, втратив роботу", - йдеться в повідомленні.

Найчастіше у 2021 році українці переживали такі види стресових ситуацій:

  • Смерть близьких довелося пережити 19% опитаних, що на 3 відсоткових пунктів більше, ніж у 2020 році.
  • Пережили самі важку хворобу чи операцію 18% опитаних, що на 3 відсоткових пунктів більше, ніж у 2020 році.
  • Важку хворобу близьких пережили 16% респондентів, так само, як і в 2020 році.
  • Втратили роботу та стали вимушено безробітними 11% опитаних, що на 2 відсоткових пункти менше, ніж у 2020 році.
  • Втратили віру в людей, зіштовхнулися з підлістю 10% опитаних, так само, як і в 2020 році.

Стресові ситуації, які переживали українці у 2021 році, % (14% опитаних переживали інші стресові ситуації, яких немає в цьому списку)

Рівень стресу серед українців зріс до максимуму за 10 років

Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів опитування 3-11 грудня 2021 року по всій Україні за виключенням окупованих Росією територій. Методом CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера, computer-assisted telephone interviews) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів опитаний 2000 респондентів. Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує 2,4%.

Нагадаємо, за даними опитування Gallup International, попри те, що більшість населення України (51%) задоволена власним життям, в Індексі щастя Україна (+20%) посідає 38 місце з 44-х. Таким чином українці входять до топ-10 найнещасливіших націй світу.

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