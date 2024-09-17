Рада поддержала создание Центра рекрутинга иностранцев

Верховная Рада Украины приняла за основу законопроект №12023, касающийся изменений в порядок прохождения военной службы по контракту для иностранцев и лиц без гражданства. За соответствующее решение проголосовали 278 депутатов.

Об этом заявил народный депутат Ярослав Железняк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Telegram.

Положение о Центре рекрутинга, который будет отвечать за прием иностранцев и лиц без гражданства на военную службу по контракту, будет утверждать Кабинет Министров Украины.

Сегодня тысячи иностранцев решили стать на сторону Украины в борьбе против российской армии, где бы она ни действовала. Вступив в ряды ВСУ, они воюют не только за спокойствие украинцев, но и против оккупантов, которые когда-то захватили их страны.

Иностранные легионеры, уже имеющие боевой опыт противостояния России, теперь используют его на стороне Украины. В материале РБК-Украина читайте об их отношении к россиянам, мнениях об украинцах и планах борьбы с оккупантами в своих родных странах.

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