Рада поддержала создание Центра рекрутинга иностранцев
Верховная Рада Украины приняла за основу законопроект №12023, касающийся изменений в порядок прохождения военной службы по контракту для иностранцев и лиц без гражданства. За соответствующее решение проголосовали 278 депутатов.
Об этом заявил народный депутат Ярослав Железняк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Telegram.
Основная цель законопроекта - создание Центра рекрутинга иностранцев.
Ключевые положения
Положение о Центре рекрутинга, который будет отвечать за прием иностранцев и лиц без гражданства на военную службу по контракту, будет утверждать Кабинет Министров Украины.
В Центре предусматривается проведение специальных проверок иностранцев, которые будут включать:
- Проверку законности пребывания на территории Украины.
- Изучение фактов привлечения к административной или уголовной ответственности.
- Оценку возможных связей с разведывательно-подрывной деятельностью иностранных государств.
- Другие факторы, которые могут препятствовать принятию на службу по контракту.
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