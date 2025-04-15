В Украину будут завозить иностранных добровольцев

С начала вторжения России в ВСУ присоединились около 20 тысяч иностранных добровольцев. Правительство Украины упростило этот процесс.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя правительства в парламенте Тараса Мельничука в Telegram .

По его данным, Кабинет министров внес изменения в Положение о территориальных центрах комплектования и социальной поддержки, в Особенности публичных закупок во время военного положения, Положение о центрах рекрутинга ВСУ и в Положение о Центре рекрутинга иностранцев и лиц без гражданства.

Расширены полномочия Центра рекрутинга иностранцев и лиц без гражданства, центров рекрутинга ВСУ и ТЦК по мероприятиям, связанным с перевозкой кандидатов на прохождение военной службы из числа иностранцев и лиц без гражданства с территории иностранных государств на территорию Украины.

Изменения касаются также мероприятий, связанных с их питанием и проживанием, в том числе без проведения закупок в электронной системе закупок.

Центры рекрутинга

Центр рекрутинга иностранцев и лиц без гражданства в Украине - это специализированный государственный орган, созданный для привлечения иностранцев и лиц без гражданства к прохождению военной службы по контракту в Вооруженных Силах Украины, Национальной гвардии и Государственной специальной службе транспорта.

Положение о Центре рекрутинга было утверждено постановлением Кабинета министров Украины от 29 ноября 2024 года № 1374.

Создание Центра направлено на усиление обороноспособности Украины путем привлечения иностранных специалистов в ряды Вооруженных Сил и других силовых структур. Это также соответствует международной практике и стандартам государств-членов НАТО.

Для получения дополнительной информации или подачи заявки на прохождение военной службы по контракту, иностранцы и лица без гражданства могут обращаться в Центр рекрутинга через официальные каналы связи.