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Иностранные инвестиции в ОПК Украины: какие барьеры сдерживают приход капитала

17:19 26.08.2026 Ср
2 мин
Украинскому ОПК нужны понятные правила для привлечения частных и иностранных инвестиций
aimg Юлия Бойко
СБА "Варта" от "Украинской бронетехники" (фото: NAUDI)

Украинский ОПК имеет большой потенциал для привлечения иностранного капитала, однако инвесторов сдерживает ряд рисков - от военной опасности и непредсказуемости государственного заказа до сложностей с экспортом.

Украинский ОПК расширяет сотрудничество со странами НАТО

После начала полномасштабной войны украинские производители стали активно сотрудничать с оборонными компаниями стран НАТО.

В частности, Украинская бронетехника подписала ряд договоров, среди которых соглашение о создании совместного предприятия с европейской ракетной корпорацией MBDA.

Совместные предприятия с иностранными партнерами также имеют Ukrspecsystems и другие участники Национальной Ассоциации Оборонной Промышленности Украины (NAUDI).

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Украинские компании уже получают международное финансирование по так называемой "датской модели" и другим схемам прямого финансирования, когда правительства стран-партнеров направляют средства на закупку украинского оружия для Сил обороны.

В то же время масштабные инвестиции требуют более предполагаемых условий работы.

Какие риски сдерживают инвесторов

Среди основных барьеров в спецпроекте называются:

  • военные риски;
  • отсутствие полноценного страхования инвестиций и производственных активов;
  • неопределенность будущих государственных заказов;
  • сложность с экспортом вооружений.

Отдельными рисками остаются возможное вмешательство правоохранителей, ограниченный доступ к долгосрочному кредитованию, вопросы защиты интеллектуальной собственности и отсутствие достаточно четких правил локализации производства с иностранными партнерами.

"Для инвестора в украинскую оборонную компанию военный риск - только первый уровень проблемы. Второй - отсутствие прогнозируемого заказа после завершения текущего контракта. Третий - запрет или сложность экспорта, что не позволяет компенсировать падение внутреннего спроса", - отмечает глава NAUDI Сергей Пашинский.

По оценке NAUDI, для привлечения частного и иностранного капитала Украине необходимы прогнозируемые правила государственного заказа, доступ к финансированию, защита бизнеса от непропорционального вмешательства и понятные условия международной кооперации.

Как ранее сообщалось, Минобороны ввело льготный финансовый лизинг для предприятий оборонно-промышленного комплекса.

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