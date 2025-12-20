Иностранные делегации отправляются в Киев: центр столицы будет перекрыт

Центр Киева перекроют сегодня, 20 декабря, в связи с проведением охранных мероприятий, которые необходимы из-за визита иностранных делегаций в столицу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Управление государственной охраны Украины в Facebook.
Поэтому в субботу в Киеве будут действовать временные ограничения дорожного движения.
"В связи с проведением охранных мероприятий с участием иностранных делегаций, в Киеве будут действовать временные ограничения дорожного движения, которые будут введены в центральной части города. Просим учесть указанную информацию при перемещении", - говорится в сообщении ведомства.
Поэтому жителей Киева и гостей призвали заблаговременно учесть эту информацию и при необходимости скорректировать свои маршруты.
Отметим, что согласно законодательству во время пребывания в Украине иностранные лидеры государств, главы правительств и руководители международных организаций находятся под государственной охраной. Их безопасностью занимается Управление государственной охраны Украины.
Временные ограничения движения в центральной части Киева во время официальных визитов являются стандартной процедурой безопасности. Такие меры вводят для защиты делегаций, координации работы служб и сохранения стабильного функционирования транспортной инфраструктуры.
Ранее в Киеве, 9 декабря, временно перекрывали движение транспорта на Броварском проспекте возле моста Метро в Днепровском районе из-за ДТП.
22 ноября в столице действовали временные ограничения дорожного движения в связи с проведением охранных мероприятий.
Кроме того, в результате массированной атаки на Киев в ночь на 14 ноября частично было перекрыто движение общественного транспорта. Задерживалось движение ряда автобусов, трамваев и троллейбусов.