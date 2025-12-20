Иностранные делегации отправляются в Киев: центр столицы будет перекрыт

Поэтому в субботу в Киеве будут действовать временные ограничения дорожного движения.

"В связи с проведением охранных мероприятий с участием иностранных делегаций, в Киеве будут действовать временные ограничения дорожного движения, которые будут введены в центральной части города. Просим учесть указанную информацию при перемещении", - говорится в сообщении ведомства.

Поэтому жителей Киева и гостей призвали заблаговременно учесть эту информацию и при необходимости скорректировать свои маршруты.

Отметим, что согласно законодательству во время пребывания в Украине иностранные лидеры государств, главы правительств и руководители международных организаций находятся под государственной охраной. Их безопасностью занимается Управление государственной охраны Украины.

Временные ограничения движения в центральной части Киева во время официальных визитов являются стандартной процедурой безопасности. Такие меры вводят для защиты делегаций, координации работы служб и сохранения стабильного функционирования транспортной инфраструктуры.