Іноземці збільшили свій портфель держоблігацій України до 100 млрд гривень

Портфель облігацій внутрішнього державної позики (ОВДП) України у власності нерезидентів за тиждень 5-12 січня збільшився 2,995 млрд грн до 100,020 млрд грн. З початку року нерезиденти збільшили портфель на 14,729 млрд грн.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства фінансів .

Як зазначається в повідомленні, частка іноземних інвесторів в структурі власників українських внутрішніх державних цінних паперів складає 9,87%.

"Повернення нерезидентів до купівлі ОВДП сигналізує про повернення довіри іноземних інвесторів до державних цінних паперів України, що в свою чергу сприяє зменшенню відсоткових ставок запозичень та подовження строків до погашення державних боргових інструментів", - йдеться в повідомленні.

Українські банки залишаються найбільшими власниками ОВДП із загальною часткою 51,14% (518,456 млрд грн). Протягом тижня кількість ОВДП в їх власності зменшилась на 3,574 млрд грн.

Юридичні особи збільшили свій портфель на 917 млн грн до 60,637 млрд грн, а в структурі власників ОВДП їх частка становить 5,98%.

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