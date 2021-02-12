Іноземці збільшили свій портфель держоблігацій України до 100 млрд гривень
Портфель облігацій внутрішнього державної позики (ОВДП) України у власності нерезидентів за тиждень 5-12 січня збільшився 2,995 млрд грн до 100,020 млрд грн. З початку року нерезиденти збільшили портфель на 14,729 млрд грн.
Про це повідомляє прес-служба Міністерства фінансів.
Як зазначається в повідомленні, частка іноземних інвесторів в структурі власників українських внутрішніх державних цінних паперів складає 9,87%.
"Повернення нерезидентів до купівлі ОВДП сигналізує про повернення довіри іноземних інвесторів до державних цінних паперів України, що в свою чергу сприяє зменшенню відсоткових ставок запозичень та подовження строків до погашення державних боргових інструментів", - йдеться в повідомленні.
Українські банки залишаються найбільшими власниками ОВДП із загальною часткою 51,14% (518,456 млрд грн). Протягом тижня кількість ОВДП в їх власності зменшилась на 3,574 млрд грн.
Юридичні особи збільшили свій портфель на 917 млн грн до 60,637 млрд грн, а в структурі власників ОВДП їх частка становить 5,98%.
bank.gov.ua
Нагадаємо, Національний банк України очікує притоку іноземного капіталу в 2021 році. Це може істотно вплинути на курс гривні.
Як повідомляло РБК-Україна, голова Ради НБУ Богдан Данилишин заявив, що факторами, які сприяють укріпленню курсу гривні, залишаються позитивна кон’юнктура на світових товарних ринках та значний попит іноземних інвесторів на активи країн, що розвиваються.