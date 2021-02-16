Голова Ради НБУ назвав джерело надлишку валюти на міжбанківському ринку

На міжбанківському валютному ринку на минулому тижні спостерігалося переважання пропозиції іноземної валюти над попитом. Надлишок пропозиції з боку клієнтів банків становив 100 млн доларів.

Про це написав голова Ради Національного банку України (НБУ) Богдан Данилишин на своїй сторінці у Facebook .

Як зазначив Данилишин, переважання пропозиції спостерігалося у понеділок та вівторок, 8 та 9 лютого, - перед проведенням Мінфіном аукціону із розміщення ОВДП та обумовило тиск на укріплення курсу гривні на міжбанківському валютному ринку

"Сальдо інтервенцій Національного банку на валютному ринку з початку року становило 220 млн доларів, що дозволило стримати надмірне укріплення курсу гривні під впливом припливу коштів іноземних інвесторів у державні цінні папери", - додав він.

Натомість, за даними голови Ради НБУ, на готівковому валютному ринку з початку лютого продовжує переважати попит на іноземну валюту - чистий продаж іноземної валюти банками з початку року становив 104 млн доларів.