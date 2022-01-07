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У Казахстані затримали племінника Назарбаєва, - Orda.kz

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Алмати, П'ятниця 07 січня 2022 13:22
У Казахстані затримали племінника Назарбаєва, - Orda.kz Фото: колишній президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв (kazakh-tv kz)
Автор: Артем Горовенко

У Казахстані затримали племінника колишнього президента країни Нурсултана Назарбаєва. Йдеться про екс-заступника голови Комітету національної безпеки Самата Абіша.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram порталу Orda.kz.

Зокрема, видання з посиланням на джерела зазначає, що Абіша затримали в Алмати дві години тому. Подробиці і причина затримання поки не повідомляється.

Нагадаємо, РБК-Україна в матеріалі "Протести, звільнення Назарбаєва і російський десант. Питання і відповіді про кризу в Казахстані" писало, що з початку протестів в країні позбулися своїх посад ставленики Назарбаєва, в тому числі Самат Абіш, який деякий час обговорювався в якості його можливого наступника.

Примітно, що Назарбаєва позбавили посади голови Ради безпеки Казахстану, і довічний лідер нації досі не виступив публічно з реакцією на ситуацію в країні. Більш того, поки невідомо його місцезнаходження.

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