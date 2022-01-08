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Екс-голова КНБ Масімов затриманий в Казахстані за підозрою в держзраді

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Казахстан, Субота 08 січня 2022 07:59
Екс-голова КНБ Масімов затриманий в Казахстані за підозрою в держзраді Фото: екс-голова КНБ Карім Масімов (facebook.com/KMassimov)
Автор: Анна Полисученко

У Казахстані затриманий колишній голова Комітету національної безпеки країни Карім Масімов. Розслідування ведеться за фактом державної зради.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт КНБ Республіки Казахстан.

"6 січня поточного року Комітетом національної безпеки розпочато досудове розслідування за фактом державної зради, за статтею 175 частини 1 Кримінального кодексу Республіки Казахстан. В цей же день за підозрою в скоєнні даного злочину затримані і направлені в ізолятор тимчасового утримання колишній голова КНБ Масімов К. К.та інші особи", - йдеться в повідомленні КНБ.

Інша інформація поки що на користь слідства не розголошується.

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв звільнив Масімова з посади 5 січня. Замість нього був призначений Єрмек Сагімбаєв.

Раніше ми писали, що у Казахстані в ході "зачистки" затримали до 4000 осіб.

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