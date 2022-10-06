Какая ситуация на южном фронте: Гуменюк рассказала о наступлении ВСУ

Украинские защитники продолжают продвигаться на юге нашей страны, в частности, на севере Херсонской области. Однако оккупанты не ослабляют обстрелы позиций ВСУ и населенных пунктов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталью Гуменюк во время брифинга.

"Обстановка остается напряженной и ее развитие очень динамично. Вы можете это видеть из открытых источников. Мы предпринимаем активные действия, мы продвигаемся. Есть направления, на которых углубление по линии фронта происходит до 20 километров. Это и освобожденные населенные пункты, уже восемь мы огласили с начала месяца", - отметила Гуменюк.

По ее словам, обстрелы врага, в том числе иранскими дронами-камикадзе, частично связаны с успехами ВСУ на фронте. Таким образом российские войска пытаются давить на мирное население и приостановить штурмы украинских защитников.

В то же время Гуменюк добавила, что украинские войска продолжают продвигаться и деоккупировать украинские земли, отбрасывая противника.

"Люди встречают (украинских военных - ред.) тепло, люди встречают со слезами, но это слезы счастья... Постепенно люди начинают рассказывать, как они жили во времена оккупации, разоблачают те моменты, которые происходили там и которые будут положены в основу уголовного производства", - сказала спикер.