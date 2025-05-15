Демократы отказываются голосовать за импичмент Трампа: названа причина

Конгрессмен от Демократической партии Шри Танедар в среду решил не доводить до голосования в Палате представителей вопрос об импичменте президента Дональда Трампа, несмотря на ранее озвученные намерения,

Танедар не вынес свою резолюцию на голосование во время вечернего заседания, как ожидалось, и определенное время для ее рассмотрения уже истекло.

"После разговоров со многими коллегами я решил не настаивать на голосовании по импичменту сегодня. Вместо этого я дополню свои статьи об импичменте и продолжу искать поддержку как демократов, так и республиканцев, чтобы вместе со мной защитить Конституцию", - отметил конгрессмен в текстовом сообщении.

Демократы в частных разговорах выражали недовольство тем, что Танедар продвигал инициативу импичмента в момент, когда их внимание было сосредоточено на попытках республиканцев сократить финансирование Medicaid и других федеральных программ, а также на подготовке к голосованию по масштабному законопроекту о налоговых льготах.

Отвлечение внимания

Многие демократы считают, что Трамп совершил преступления, заслуживающие импичмента, - многие из них уже дважды голосовали за импичмент во время первой каденции. Однако предложение Танедара на этой неделе назвали попыткой отвлечь внимание в критический момент в Конгрессе.

Ранее в этот день Танедар также вел частные разговоры в зале заседаний Палаты с несколькими конгрессменами-демократами, в частности Александрией Окасио-Кортес от Нью-Йорка, Грегом Казаром из Техаса, Брэдом Шнайдером из Иллинойса и Джейми Раскиным из Мэриленда. По словам знакомого с ситуацией источника, Шнайдер подчеркивал необходимость сосредоточиться на этой неделе именно на республиканском налоговом мегапроекте.

Однако несмотря на это, еще в среду утром Танедар настаивал, что все равно будет добиваться голосования об импичменте.

Лидеры партии формально не поддержали законопроект об импичменте. Председатель Демократической фракции Пит Агиллар из Калифорнии заявил, что руководители политсилы намерены отклонить этот документ.