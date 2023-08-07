"Инициатива на нашей стороне". Залужный рассказал Милли о наступлении и обороне ВСУ

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сегодня, 7 августа, провел телефонный разговор с председателем Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Залужного в Facebook.
"Рассказал об оперативной обстановке на фронте. Вооруженные силы Украины продолжают вести оборонительные и наступательные операции", - говорится в сообщении.
По словам Залужного, оборона ВСУ пока устойчива. Украинские военные для этого прилагают максимум усилий. На ряде направлений противник проводит активные штурмовые действия, но успеха не имеет. В частности, это связано с попыткой отвлечь украинские силы от определенных участков фронта.
"Относительно наступления. Продолжаются тяжелые бои, украинские войска шаг за шагом продолжают создавать условия для продвижения вперед. Инициатива на нашей стороне", - добавил главнокомандующий.
По словам Залужного, они также обсудили с генералом Милли актуальные потребности Вооруженных сил в вооружении и боеприпасах.
"Поблагодарил партнеров за помощь и поддержку. Договорились и в дальнейшем оставаться на связи и активно взаимодействовать", - написал главнокомандующий.
Как пишет Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, наши воины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях.
Согласно данным Института изучения войны (ISW), ВСУ, в рамках наступления на западе Запорожской области, начали продвигаться вблизи Орехова. В частности, воины продолжают проводить контрнаступательные операции севернее и южнее Бахмута Донецкой области.
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