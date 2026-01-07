Инфраструктура Днепропетровщины и Запорожья работает на резервном питании, - Минэнерго

Напомним, 7 января в Днепропетровский и Запорожской областях после вражеского обстрела полностью исчез свет. Людей просят сделать запасы воды, разворачиваются "пункты несокрушимости".

В сети пишут, что в Днепре отсутствуют свет, вода, тепло, интернет и пропадает мобильная связь.

В Запорожской области водоснабжение и больницы переведены на работу от генераторов.

Облэнерго, коммунальные службы, ГСЧС и профильные подразделения работают в усиленном режиме.

Кроме того, в ночь на 7 января оккупанты атаковали одно из подразделений ДТЭК в Днепропетровской области. В результате обстрела вспыхнуло энергооборудование.

Удары РФ по энергетике Украины

Напомним, Россия продолжает системные удары по энергетической инфраструктуре Украины, атакуя объекты во всех регионах страны - от севера до юга и с востока на запад.

По словам заместителя министра энергетики Александра Вязовченко, по состоянию на 5 января перебои с электроснабжением фиксировались также в Черниговской, Харьковской и Донецкой областях.