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Северная Македония присоединилась к гарантиям безопасности для Украины

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Вторник 15 августа 2023 20:30
Северная Македония присоединилась к гарантиям безопасности для Украины Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Северная Македония поддержала гарантии безопасности для Украины. Она стала пятнадцатой страной, которая присоединилась к декларации G7.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского.

"Благодарен Северной Македонии за присоединение к декларации G7 по поддержке гарантий безопасности для Украины", - говорится в сообщении.

По словам президента, в целом уже присоединились 15 стран.

"Спасибо премьер-министру Димитару Ковачевскому за его личные усилия по укреплению партнерства между нашими странами", - добавил Зеленский.

Гарантии безопасности для Украины

Напомним, Украина рассчитывает, что страны Запада предоставят нашей стране гарантии безопасности. Они нужны для того, чтобы избежать повторного нападения России в период после завершения войны и до того, как Украина станет членом НАТО.

На саммите НАТО в Вильнюсе, состоявшемся в начале июля, страны G7 подписали совместную декларацию. Она предусматривает долгосрочную поддержку Украины в области безопасности и экономики.

Ранее сообщалось, что к гарантиям безопасности присоединились уже 14 стран, а Офис президента ведет переговоры с США и Великобританией.

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