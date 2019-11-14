Інформацію про дії Скороход і її чоловіка передадуть силовикам, - Арахамія

Інформація про те, що народний депутат від "Слуги народу" Анна Скороход пропонувала хабарі депутатам, а її чоловік залякував народних обранців, буде передана правоохоронним органам. Про це заявив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія з трибуни Верховної ради, передає кореспондент РБК-Україна.

Арахамія заявив, що представники її чоловіка приходили до нього особисто.

"Ви гуглили, хто такий Алякін? Це не про скандали, це енергетичний ринок. Це енергозабезпечення, енергонезалежність країни, це безпека... Ми побачили зараз ризики. Він залякував деяких депутатів, вони до мене особисто приходили. Нехай цим займається НАБУ", - заявив він.

За словами голови фракції "СН", інформація про залякування і спроби підкупити нардепів буде передана правоохоронцям.

"Це не питання кримінального кодексу, коли один депутат каже щось іншому депутату. Коли одна громадська особистість намагається впливати на думку народного депутата, з якимись наньками... Точно всі правоохоронні органи отримають сигнали, які у нас були, з прізвищами. Як вони зможуть це довести, чи буде це втілено в якусь підозру - ми ніяк не можемо втручатися, ми не знаємо. Але сигнали за заявою правоохоронні органи отримають. Сьогодні збираємо всіх людей разом. Сьогодні це вибухнуло і люди підходять і кажуть: і до мене були такі пропозиції", - повідомив Арахамія.

Раніше він також заявив, що особисто буде пропонувати виключити Скороход з фракції. За його словами, нардеп не потрібна фракції, оскільки не підтримує жодного рішення "Слуги народу".

Зазначимо, сьогодні з трибуни Скорооход повідомила про затримання її чоловіка Олексія Алякіна. За її словами, це пов'язано з її позицією проти скасування мораторію і запуску ринку землі, який вчора був проголосований у парламенті.

Олексій Алякін є колишнім власником російського банку "Пушкіно", оголошений російською владою у розшук за підозрою в шахрайстві, перебував під екстрадиційним арештом, проте був переведений під домашній арешт. При цьому суд зобов'язав Міграційну службу надати йому українське громадянство.