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У Києві перевіряють інформацію про замінування залізничного вокзалу

Новини » Надзвичайні події    20.04.2019 - 16:49
У Києві перевіряють інформацію про замінування залізничного вокзалу
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Правоохоронці евакуювали з будівлі пасажирів та співробітників

У Києві правоохоронці перевіряють інформацію про замінування Центрального залізничного вокзалу у Солом’янському районі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Нацполіції.

Повідомляється, що поліція отримала дзвінок від невідомої особи, яка сповістила про замінування Центрального залізничного вокзалу.

"За вказаною адресою негайно виїхала слідчо-оперативна група, наряди патрульної поліції, вибухотехніки та кінологи. Зі споруди евакуювали пасажирів та співробітників", - повідомили в Нацполіції.

В даний час правоохоронці здійснюють ретельний огляд прилеглої території та будівлі вокзалу. Інформація про мінування була зареєстрована в Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень.

"Після перевірки події буде надана відповідна правова кваліфікація", - додали правоохоронці.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в Одесі "замінували" міжнародний аеропорт. У ході обстеження "Міжнародного аеропорту Одеса" та прилеглої території вибухових пристроїв та речовин не виявлено.

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