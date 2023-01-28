Информация чувствительна: Игнат указал на важную деталь из-за заявлений СМИ о "24 самолетах"

Информацию в медиа о якобы желании Украины получить 24 истребителя F-16 от союзников следует уточнить. Поскольку такие заявления достаточно чувствительны, в частности, для наших партнеров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире телемарафона.

"В СМИ была опубликована информация, где вышло так, что Украина якобы хочет получить 24 истребителя F-16. Поймите, что не было никаких заявлений и такие вещи очень негативно влияют, потому что информация очень чувствительна и не любят партнеры, когда выдается что-то желаемое за действительное", - отметил Игнат.

При этом он подчеркнул, что Украина определилась, что действительно необходимо переходить на типы западной техники и "будет определенное количество бригад в будущем, которые современными многоцелевыми самолетами в будущем смогут обеспечить охрану нашей страны".

"Но. Понятно, что нам не дадут сразу бригаду или несколько этих самолетов. Речь будет идти о снабжении определенными подразделениями, как это говорилось и с другими вооружениями. Обучение тоже будет проходить поэтапно. Поэтому сначала речь может (здесь особенно акцентировал Игнат) идти о двух эскадрильях, а одна эскадрилья - это 12 самолетов (в сумме 24)", - говорит спикер Воздушных сил.

В свою очередь он обратил внимание, если говорить в комплексе о необходимом арсенале самолетов, то речь идет далеко не о 24.

"Нам не 24 (самолеты - ред.) нужны, а по меньшей мере пять бригад полноценных, а в каждой бригаде по три эскадрильи. Это будет то количество самолетов, которое действительно сможет обеспечить охрану воздушного пространства (вместе с ПВО) для Украины", - подытожил Игнат.

Предыстория

Напомним, ранее испанское издание El Pais опубликовало комментарий спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната с его заявлением о том, что Украина ожидает получить от партнеров 24 современных истребителя в рамках первого подобного пакета помощи. Как видим, сам Игнат призывает не спешить с громкими заявлениями на эту тему.

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