Інформація чутлива: Ігнат вказав на важливу деталь через заяви ЗМІ про "24 літаки"

Інформацію в медіа про нібито бажання України отримати 24 винищувачі F-16 від союзників варто уточнити. Оскільки такі заяви є досить чутливими, зокрема, для наших партнерів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телемарафону.

"В ЗМІ була опублікована інформація де вийшло, що про те, що Україна нібито хоче отримати 24 винищувачі F-16. Зрозумійте, що не було жодних заяв і такі речі дуже негативно впливають, тому що інформація дуже чутлива і не люблять партнери, коли видається щось бажане за дійсне", - зазначив Ігнат.

При цьому він підкреслив, що Україна визначилася, що дійсно необхідно переходити на ті типи західної техніки і "буде певна кількість бригад у майбутньому, які сучасними багатоцільовими літаками у майбутньому зможуть забезпечити охорону нашої країни".

"Але. Зрозуміло, що нам не дадуть одразу бригаду чи декілька цих літаків. Мова буде йти про постачання певними підрозділами, як це йшлося й з іншими озброєннями. Навчання теж проходитиме поетапно. Тому спочатку мова може (тут особливо акцентував Ігнат) йти про дві ескадрильї, а одна ескадрилья - це 12 літаків (в сумі 24)", - каже речник Повітряних сил.

Своєю чергою він звернув увагу, якщо говорити в комплексі про необхідний арсенал літаків, то мова йде далеко не про 24.

"Нам не 24 (літаки - ред.) потрібні, а щонайменше п'ять бригад повноцінних, а в кожній бригаді по три ескадрильї. Оце буде та кількість літаків, яка дійсно зможе забезпечити охорону повітряного простору (разом з ППО) для України", - підсумував Ігнат.

Передісторія

Нагадаємо, раніше іспанське видання El Pais опублікувало коментар речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната із його заявою про те, що Україна очікує отримати від партнерів 24 сучасних винищувачі у рамках першого подібного пакету допомоги. Натомість, як бачимо, сам Ігнат закликає не поспішати з голосними заявами на цю тему.

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