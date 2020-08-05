Інформації про постраждалих українців від вибуху в Бейруті немає, - Шмигаль

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що на цей час, за даними посольства України в Лівані, немає інформації про постраждалих українців від вибуху в Бейруті. Міністерство закордонних справ і посольство продовжують збирати інформацію про громадян, які могли постраждати.

Про це повідомляє прес-служба Кабінету міністрів України.

"Жахлива трагедія у Бейруті. Мої співчуття всім, хто став жертвами та втратив родичів та друзів", - повідомив Шмигаль.

Нагадаємо, 4 серпня у порту Бейрута стався вибух, у результаті якого обрушилися фасади кількох будівель, пошкодження отримали житлові будинки і офіси. За попередньою інформацією вибух стався через зварювальні роботи на одному зі складів порту, де здетонувало 2750 тонн конфіскованої аміачної селітри.

Раніше посольство України в Лівані просило повідомити про постраждалих в результаті вибуху в столиці країни Бейруті.

Крім того, РБК-Україна повідомляло, що два судна з України могли постраждати внаслідок вибуху.

Також відомо, що в Лівані загинули щонайменше 100 людей, а також 4 тисячі людей постраждали.