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Від вибуху в Бейруті постраждали 2,5 тисячі людей, - МОЗ Лівану

Бейрут, Вівторок 04 серпня 2020 22:03
Від вибуху в Бейруті постраждали 2,5 тисячі людей, - МОЗ Лівану
Фото: наслідки вибуху в порту Бейрута (twitter.com ajplus)
Автор: Максим Зайченко

Вибух стався в порту столиці Лівану

Міністр охорони здоров'я Лівану Хасан Хамад заявив, що щонайменше 25 осіб мертві та понад 2500 поранені в результаті потужного вибуху в порту в столиці Лівану Бейруті.

Про це повідомляє Aljazeera.

Причина вибуху поки невідома. Розглядається кілька версій вибуху - від військової атаки країн-сусідів, до вибуху нітрату натрію. Офіційної версії поки немає.

Місцеві ЗМІ також повідомляють про перебої з інтернетом. Понад 30 команд Червоного Хреста і ліванська армія працюють на місці трагедії.

Повідомляється також, що хвиля від вибуху в Бейруті дійшла до Кіпру, який розташований за 250 кілометрів від столиці Лівану.

Нагадаємо, посольство України в Лівані просить повідомити про постраждалих в результаті сьогоднішнього вибуху в порту в столиці країни.

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