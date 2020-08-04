Від вибуху в Бейруті постраждали 2,5 тисячі людей, - МОЗ Лівану

Фото: наслідки вибуху в порту Бейрута (twitter.com ajplus)

Вибух стався в порту столиці Лівану

Міністр охорони здоров'я Лівану Хасан Хамад заявив, що щонайменше 25 осіб мертві та понад 2500 поранені в результаті потужного вибуху в порту в столиці Лівану Бейруті.

Про це повідомляє Aljazeera.

Причина вибуху поки невідома. Розглядається кілька версій вибуху - від військової атаки країн-сусідів, до вибуху нітрату натрію. Офіційної версії поки немає.

Місцеві ЗМІ також повідомляють про перебої з інтернетом. Понад 30 команд Червоного Хреста і ліванська армія працюють на місці трагедії.

Повідомляється також, що хвиля від вибуху в Бейруті дійшла до Кіпру, який розташований за 250 кілометрів від столиці Лівану.

Нагадаємо, посольство України в Лівані просить повідомити про постраждалих в результаті сьогоднішнього вибуху в порту в столиці країни.