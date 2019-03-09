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Інформатора WikiLeaks заарештували за відмову давати покази

Новини » Надзвичайні події    09.03.2019 - 00:45
Інформатора WikiLeaks заарештували за відмову давати покази
Фото: WikiLeaks (з відкритих джерел)

Челсі Меннінг взяли під варту

У США інформатора WikiLeaks Челсі Меннінг заарештували за її відмову дати свідчення в суді по справі про причетність до передачі секретних дипломатичних і військових документів організації. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CBS News.

Як повідомляється, вона відмовилася давати свідчення чрез невпевненість в конфіденційності судового процесу, що проводиться журі присяжних.

Також адвокати просили суд залишити Меннінг під домашнім арештом за станом її здоров'я, однак суддя Клод Хілтон відхилила запит.

"Меннінг залишиться під вартою до тих пір, поки не дасть показання, або до закінчення роботи великого журі", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, Бредлі Меннінг був заарештований на військовій базі США в Кувейті в 2010 році за те, що передав WikiLeaks понад 700 тисяч військових і дипломатичних документів, а також відеофайли, що стосуються військової операції США в Іраку. Це стало найбільшим на той момент витоком секретної інформації в американській історії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у минулому році військовослужбовець армії США Челсі Меннінг планував взяти участь у виборах в сенат США в якості кандидата від Демократичної партії.

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