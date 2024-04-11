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Значительно ниже прогноза: в НБУ пояснили неожиданное замедление инфляции

Украина, Четверг 11 апреля 2024 08:42
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Значительно ниже прогноза: в НБУ пояснили неожиданное замедление инфляции Фото: инфляция замедлилась до 3,2% (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В марте 2024 года потребительская инфляция в годовом исчислении (г/г) замедлилась до 3,2%. Фактические темпы роста цен были ниже прогноза Национального банка Украины (5,0%).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий НБУ.

"Отклонение от прогноза обеспечила динамика компонентов, имеющих малопредсказуемый характер, прежде всего, цен на сырые продукты питания", - говорится в сообщении.

Как отметили в НБУ, более быстрое удешевление сырых продуктов связано прежде всего с временными факторами, влияние которых, вероятно, иссякнет во втором полугодии 2024 года. К ним относятся эффекты значительных прошлогодних урожаев и мягкой зимы этого года, а также последствия транспортной блокады западных границ. В частности, ограничение экспорта сказалось на увеличении предложения отдельных продуктов питания на внутреннем рынке.

Кроме того, медленнее, чем ожидалось, дорожало топливо как из-за более сдержанного роста мировых цен на нефть, так и вследствие теплой зимы, что обусловило меньшую потребность в энергоносителях.

Однако фундаментальное инфляционное давление, на которое оказывает наибольшее влияние монетарная политика Национального банка, ослаблялось умеренно и было близко к прогнозу НБУ. Так, базовая инфляция в марте замедлилась до 4,2% г/г, говорится в комментарии.

"Таким образом потребительская инфляция замедлялась благодаря как ослаблению фундаментального инфляционного давления, так и удешевлению отдельных продуктов питания из-за действия временных факторов на стороне предложения. Эти и другие факторы будут учитываться при принятии решений по монетарной политике и в обновленном макропрогнозе, который будет обнародован 25 апреля 2024 года", - говорится в комментарии.

Замедление инфляции

Напомним, рост потребительских цен в Украине в марте 2024 года замедлился до 3,2%. Это минимальное значение с октября 2020 г., когда годовая инфляция составляла 2,6%.

В январе НБУ улучшил прогноз по инфляции и прогнозирует, что потребительские цены по итогам 2024 года вырастут на 8,6%.

Как заявил глава НБУ Андрей Пышный, инфляция будет оставаться в пределах целевого диапазона 5% ±1 ст. п. в ближайшие месяцы и " только равномерно ускорится во втором полугодии ".

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