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Каким будет курс доллара в начале июня и от чего это зависит: прогноз банкира

Украина, Суббота 01 июня 2024 08:15
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Каким будет курс доллара в начале июня и от чего это зависит: прогноз банкира Фото: Курс доллара в начале июня будет на уровне 40-41 гривен (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус
Эксперт: Тарас Лесовой

В конце мая произошло значимое событие - рост тарифов на электроэнергию. От этого будет отчасти зависеть ситуация на валютном рынке и соответственно уровень инфляции.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказал Тарас Лесовой, начальник департамента казначейства Глобус Банка.

"Однако любые курсовые изменения не произойдут неожиданно: в целом с 3 по 9 июня ситуация может остаться в инерции мая: курсовые показатели будут меняться чуть ли не ежедневно, курсы валют не будут статическими, а период курсового роста непременно будет менять этап снижения и наоборот", - сказал он.

По его словам, на рынке будет наблюдаться "эффект шейкера": курсовые колебания в ежедневном измерении будут заметны, однако в определенных коридорах-пределах, не угрожающих тому, что принято называть стабильной ситуацией.

Важным для оценки ситуации на валютном рынке станут результаты майской девальвации гривны: на межбанке курс уже перескочил за 40,6 грн/доллар, что составляет 2,5% проседания гривны от 1 мая, отметил эксперт

Прогноз курса

Лесовой считает, что рынок, несмотря на ежедневную изменчивость, сохранит стабильность, а основные показатели рынка останутся на уровне майских:

  • валютные коридоры на межбанке и наличном рынке: 40-41 грн/доллар и 43-45 грн/евро и 40-41 грн/доллар и 43-46 грн/евро соответственно.
  • шаг ежедневных курсовых изменений: до 0,2–0,3 грн (межбанк), до 0,3-0,5 грн (в комбанках), до 0,5 грн (в обменных пунктах).
  • в зависимости от валюты средняя разница между курсами межбанка и наличного рынка составит 0,5-0,7 грн.
  • средние недельные курсовые отклонения будут в пределах 1,5-2% от стартового курса недели.

"Таким образом, со следующей недели не стоит ожидать доллара по 50 или чего-то подобного. Рынок достаточно инерционен, и любые изменения не происходят внезапно. Ведь он живет по правилам режима управляемой гибкости, который предусматривает мягкое регулирование Нацбанком. В то же время свободное курсообразование как раз свидетельствует о том, что рынок находится на пути к дальнейшей его либерализации", - констатировал Лесовой.

Напомним, Кабинет министров повысил тариф на электроэнергию для населения с 1 июня на 80% - с 2,64 до 4,32 грн за 1 кВт-ч.

В конце мая курс значительно вырос, а официальный курс девять раз подряд обновлял исторические рекорды. По итогам мая доллар поднялся на 2,1% до 40,50 грн/доллар. С начала года курс вырос на 6,6%.

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