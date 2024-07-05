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Цены в Украине пошли вверх: НБУ пояснил ускорение инфляции

Украина, Пятница 05 июля 2024 08:44
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Цены в Украине пошли вверх: НБУ пояснил ускорение инфляции Фото: инфляция в Украине ускорилась (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Фактическая потребительская инфляция в мае ускорилась до 3,3%, но оставалась ниже траектории прогноза НБУ. Отклонение от прогноза обеспечивало более стремительное падение цен на сырые продукты питания, прежде всего, из-за большего предложения и эффектов от значительных прошлогодних урожаев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Макроэкономическое и монетарный обозр НБУ (июль 2024 года).

По оценкам НБУ, потребительская инфляция ускорилась и в июне, в частности, из-за постепенного исчерпания эффектов прошлогодних урожаев и эффектов переноса девальвации гривны.

Согласно обнародованному графику, годовая инфляция выросла примерно до 5,0%, то есть цели центробанка.

Цены в Украине пошли вверх: НБУ пояснил ускорение инфляции

Как отмечают в НБУ, в дальнейшем снижались цены на продукты питания, прежде всего на сырые продукты, благодаря их большему предложению в условиях теплой погоды в начале этого года, а также эффектам от значительных урожаев прошлого года и переориентации отдельных производителей на внутренний рынок.

Цены в Украине пошли вверх: НБУ пояснил ускорение инфляции

В частности, снижались цены на овощи борщового набора и овощи нового урожая. Дальнейшее восстановление в животноводстве поддерживало снижение цен на яйца и сдерживало рост цен на мясо и молоко. Стоимость картофеля и свеклы, как и цены на отдельные фрукты, оставались высокими из-за ограниченного предложения качественной продукции.

Непродовольственные товары подешевели, но медленнее, вероятно, под влиянием курсового фактора. Стоимость услуг не изменилась по сравнению с апрелем. С одной стороны, уменьшалось давление со стороны расходов на пищевое сырье, а с другой – сохранялось давление со стороны расходов на оплату труда, отметили в НБУ.

Рост цен на горючее в мае ускорился. Такая динамика отражала исчерпание предварительных запасов, ввезенных по более низкой цене, ослабление обменного курса гривны и подорожание нефти на мировых рынках, говорится в обзоре.

Цены в Украине пошли вверх: НБУ пояснил ускорение инфляции

Возобновилось снижение цен на алкогольные напитки из-за снижения давления со стороны расходов бизнеса на сырье и административные расходы, а также конкуренцию теневого предложения. В то же время цены на табачные изделия несколько ускорили рост. Административную инфляцию сдерживал мораторий на повышение тарифов на услуги ЖКХ для населения, отметили в НБУ.

Цены в Украине пошли вверх: НБУ пояснил ускорение инфляции

По оценкам НБУ, с июня ожидается рост административной инфляции с учетом повышения тарифов на э/э для населения

Цены в Украине пошли вверх: НБУ пояснил ускорение инфляции

Напомним, по данным Госстата, потребительские цены в Украине в мае 2024 г. выросли на 3,3%. Годовая инфляция ускорилась по сравнению с 3,2% в апреле.

НБУ прогнозирует ускорение инфляции в Украине в ближайшее время. По итогам декабря инфляция составит 8,2%.

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