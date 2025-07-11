Инфляция пошла вниз: НБУ пояснил, что происходит с ценами в Украине

Потребительские цены в Украине в июне 2025 года выросли на 14,3% в годовом измерении, что меньше, чем в мае (15,9%). На показатель повлиял эффект от повышения тарифов на электроэнергию в прошлом году.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой комментарий НБУ по инфляции.
Как отмечается в комментарии, возвращение инфляции к снижению летом было ожидаемым, в частности из-за высокой прошлогодней базы сравнения административно регулируемых цен.
Однако фактические темпы снижения инфляции оказались медленнее, чем прогнозировал НБУ в апреле.
"Отклонение от прогноза обусловлено прежде всего существенным подорожанием сырых продовольственных товаров в последние месяцы на фоне сокращения их предложения из-за весенних заморозков", - пояснили НБУ.
Темпы роста административно регулируемых цен упали до 10,9%
Такая динамика обусловлена прежде всего высокой базой сравнения прошлого года. Так, в июне 2024 года произошло однократное повышение тарифов на электроэнергию, говорится в комментарии.
Значительно ускорился рост цен на отдельные косточковые, яблоки и ягоды из-за влияния неблагоприятных погодных условий на их предложение. Быстрее дорожали все виды мяса из-за роста себестоимости, уменьшения поголовья животных и повышения внешних цен.
Зато, по данным НБУ, темпы подорожания овощей существенно замедлились благодаря увеличению предложения нового урожая и активному импорту.
Такая динамика прежде всего связана с увеличением стоимости бензина и дизтоплива на фоне высокой волатильности мировых цен на нефть и ослабления гривны относительно евро. Зато на рынке сжиженного нефтяного газа наблюдалось ослабление ценового давления благодаря избытку поставок.
В июне она замедлилась до 12,1%. Среди факторов, сдерживающих фундаментальное ценовое давление: предыдущие меры НБУ по ужесточению монетарной политики и стабильная ситуация с поставками электроэнергии.
"Значительного влияния девальвации гривны относительно евро на базовую инфляцию пока не наблюдается", - пояснили в НБУ.
Началось снижение инфляции услуг - до 14,4%, что является, в частности, признаком умеренного давления со стороны рынка труда. Так, медленнее дорожали транспортные услуги, услуги связи и личного ухода.
Рост цен на непродовольственные товары тоже замедлился - до 3,6%. Цены на одежду и обувь и в дальнейшем оставались меньше, чем в прошлом году.
В то же время подорожание обработанных продуктов ускорилось до 18,2%. Стремительнее росли цены на мясные продукты из-за высокой стоимости продовольственного сырья, а также на безалкогольные напитки, в частности кофе, что отражало тенденции на мировом рынке кофе. Однако замедлились темпы подорожания хлеба и хлебопродуктов, масла и большинства видов молочной продукции.
"Инфляция достигла пика в мае и вернулась к снижению в июне, как и прогнозировал НБУ. Однако общая инфляция была выше апрельского макроэкономического прогноза прежде всего из-за влияния погодных условий. Ожидается, что во втором полугодии снижение инфляции продолжится..." - заявили в НБУ.
Напомним, годовая инфляция в Украине в июне 2025 года снизилась впервые за последний год - до 14,3%.
Замедление инфляции произошло из-за того, что в июне в июне прошлого года тарифы на электроэнергию резко повысили, а в этом году - нет.
Действующий тариф на электроэнергию в Украине на уровне 4,32 грн/кВт-ч продлен до конца октября 2025 года.
В июне 2024 года тариф вырос на 64%.
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