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Нардепа разом з дитиною госпіталізували через коронавірус

Новини » Коронавірус     07.04.2020 - 21:20
Нардепа разом з дитиною госпіталізували через коронавірус
Фото: Ганна Скороход (facebook.com/sluganarodu.official)

У дитини Ганни Схороход виявили коронавірус

Позафракційного народного депутата Ганну Скороход госпіталізували разом з дитиною через коронавірус. Про це повідомила сама нардеп Telegram.

За її словами, коронавірус також виявили і у її дитини. Зараз вони перебувають в інфекційному відділенні.

"З суботнього вечора я з дитиною в інфекційній лікарні, так що, на жаль, усе в зоні ризику від немовлят до стариків", - написала вона.

При цьому нардеп зазначила, що на 15 день симптомів її стан аж ніяк не покращився.

"Також сьогодні зрозуміла, що все-таки не поправилася, на 15 день від перших симптомів сьогодні отримала все по-новому, подивимося як буде далі... 15 день - вірус вирішив знову буянити, температура 38, ломота в тілі, головний біль, слабкість. Мабуть перехворіти повторно - не міф", - підкреслила вона.

Нагадаємо, 28 березня про захворювання COVID-19 повідомила народний депутат Ганна Скороход. Вона розповіла, що зараження коронавірусом у неї виявили після появи одного з симптомів - у депутатки зникло нюх.

Крім того, раніше повідомлялося, що від коронавірусу вилікувався народний депутат від "СН" Руслан Горбенко.

Також РБК-Україна повідомляло про одужання першого заразилася COVID-19 нардепа Сергія Шахова. Зазначимо, що депутата госпіталізували з діагнозом коронавірус 21 березня.

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