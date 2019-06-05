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Інфантіно переобраний главою ФІФА на другий термін


Конгрес організації також затвердив зміни по виборах президента

Джанні Інфантіно переобраний на пост президента Міжнародної федерації футболу (ФІФА) на другий чотирирічний термін. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт організації.

Швейцарець був єдиним кандидатом, переобрання якого відбулося на конгресі ФІФА в Парижі.

У зв'язку з цим делегати конгресу спростили процедуру виборів президента, якщо в них бере участь один кандидат. В такому випадку глава буде обраний не таємним письмовим голосуванням, а акламацію (публічне схвалення учасників конгресу в вигляді оплесків, вигуків, реплік та іншого неформального виявлення думки).

Інфантіно очолив організацію в лютому 2016 року, змінивши Йозефа Блаттера, який залишив посаду після корупційного скандалу в ФІФА.
 

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