Інфантіно переобраний главою ФІФА на другий термін

Джанні Інфантіно переобраний на пост президента Міжнародної федерації футболу (ФІФА) на другий чотирирічний термін. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт організації.

Швейцарець був єдиним кандидатом, переобрання якого відбулося на конгресі ФІФА в Парижі.

У зв'язку з цим делегати конгресу спростили процедуру виборів президента, якщо в них бере участь один кандидат. В такому випадку глава буде обраний не таємним письмовим голосуванням, а акламацію (публічне схвалення учасників конгресу в вигляді оплесків, вигуків, реплік та іншого неформального виявлення думки).

Інфантіно очолив організацію в лютому 2016 року, змінивши Йозефа Блаттера, який залишив посаду після корупційного скандалу в ФІФА.

