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Инфантино переизбран главой ФИФА на второй срок


Конгресс организации также утвердил изменения по выборам президента

Джанни Инфантино переизбран на пост президента Международной федерации футбола (ФИФА) на второй четырехлетний срок. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт организации. 

Швейцарец был единственным кандидатом, переизбрание которого состоялось на конгрессе ФИФА в Париже.

В связи с этим делегаты конгресса упростили процедуру выборов президента, если в них принимает участие один кандидат. В таком случае глава будет избран не тайным письменным голосованием, а аккламацией (публичное одобрение участников конгресса в виде аплодисментов, восклицаний, реплик и прочего неформального изъявления мнения).

Инфантино возглавил организацию в феврале 2016 года, сменив Йозефа Блаттера, который покинул пост после коррупционного скандала в ФИФА.

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