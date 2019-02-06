Інфантіно буде єдиним кандидатом на виборах президента ФІФА

Фото: Джанні Інфантіно

Напередодні закінчився термін подачі заявок від потенційних кандидатів

Чинний президент Міжнародної федерації футболу (ФІФА) Джанні Інфантіно буде єдиним кандидатом на посаду голови організації на майбутніх виборах. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення організації.

Термін подачі заявок від потенційних кандидатів закінчився напередодні у вівторок, 5 лютого. Єдиним потенційним суперником Інфантіно на виборах міг бути колишній футболіст "Тоттенхема" Рамон Вега, однак він не отримав підтримки від потрібної кількості національних федерацій.

Вибори глави ФІФА відбудуться 5 червня 2019 року на 69 конгресі організації в Парижі. Таким чином, Інфантіно зможе очолювати ФІФА до 2023 року.

Раніше стало відомо, що 48-річний швейцарський функціонер заручився підтримкою 196 національних футбольних федерацій, тоді як для висунення власної кандидатури на вибори досить п'яти.

Інфантіно був обраний президентом ФІФА в лютому 2016 року після корупційного скандалу, в результаті якого цю посаду покинув Йозеф Блаттер.

