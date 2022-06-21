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Індустріальні парки спростять релокацію промислових підприємств під час війни, - Кисилевський

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Вівторок 21 червня 2022 15:30
Індустріальні парки спростять релокацію промислових підприємств під час війни, - Кисилевський Фото: Дмитро Кисилевський (sluga-narodu.com)
Автор: Артем Горовенко

21 червня Верховна рада схвалила податкові та митні стимули для індустріальних парків в Україні. Схвалені закони №5688 та №5689 передбачають звільнення майбутніх резидентів індустріальних парків від імпортного ПДВ і мита на обладнання, а також звільнення від податку на прибуток на 10 років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ініціатора законопроектів Дмитра Кисилевського.

За його словами, запобіжником від зловживань податковими пільгами стане вимога використовувати ввезене обладнання виключно в межах індустріального парку без права відчуження протягом 5 років.

Звільнення від податку на прибуток дозволяється за умови реінвестування частини прибутку, еквівалентної розміру податку на прибуток.

Також резидентам індустріальних парків не можна нараховувати і виплачувати дивіденди. І це має бути окрема юридична особа, яка фізично і юридично знаходиться всередині парку.

"В Україні впроваджується інструмент розвитку промисловості, який вже давно успішно використовується в усьому світі. Приміром, в Угорщині у 210 індустріальних парках генерується близько 30% ВВП. В Туреччині в 400-х дуже успішних індустріальних парках фактично вирощена вся турецька промисловість. Кожний долар державних вкладень в інфраструктуру індустріальних парків дозволить залучити 5-6 доларів інвестицій", - зазначив Кисилевський.

Також він заявив про важливість прийняття стимулів для індустріальних парків за умов чинного воєнного стану.

"Чому індустріальні парки потрібно запускати прямо зараз, не чекаючи перемоги у війні? По-перше, індустріальні парки створюють сприятливі умови для релокації промислових підприємств. По-друге, на відміну від ініціатив по відкриттю імпорту, нові податкові стимули спрямовані на внутрішнє виробництво і робочі місця, які дуже потрібні українцям саме зараз. По-третє, для деокупованих і постраждалих територій індустріальні парки стануть зручним інструментом організації промислової забудови і відновлення роботи підприємств. Таким чином, індустріальні парки спростять релокацію промислових підприємств під час війни і прискорять відновлення економіки після перемоги", - резюмував нардеп.

Нагадаємо, у вересні 2021 року Рада прийняла перший з трьох законопроектів для розвитку індустріальних парків в Україні.

Він передбачав можливість фінансування з бюджету підведення інфраструктури і мереж до індустріальних парків, можливість компенсації підключення до мереж всередині парку, а також можливість компенсації відсоткових ставок за кредитами.

Також уряду було доручено щорічно передбачати не менше 2 млрд грн на реалізацію програм підтримки індустріальних парків.

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