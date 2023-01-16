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В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6 баллов

Фото: в Индонезии произошло землетрясение (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6 баллов по шкале Рихтера в Северной Суматре.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По данным Европейско-средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), толчки зафиксированы ночью в понедельник, 16 января.

Отмечается, что эпицентр землетрясения находился на глубине 80 километров.

Информации о возможных разрушениях в результате землетрясения пока не поступало.

Провинция Северная Суматра омывается водами Индийского океана на западе и Малаккского пролива - на востоке.

Напомним, что около недели назад, 9 января, в море Банда вблизи Индонезии и Восточного Тимора произошло мощное землетрясение магнитудой 7,6 баллов.

Также сообщалось, что в декабре 2022 года недалеко от Индонезии на острове Ява активизировался вулкан Семеру. Тогда спасатели приступили к эвакуации населения.

Добавим, что 15 января в Турции произошло землетрясение магнитудой 4,9 в провинции Элязыг в восточной Анатолии.

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Индонезия