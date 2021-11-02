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Світові лідери домовилися до 2030 року вирішити проблему вирубки лісів

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Глазго, Вівторок 02 листопада 2021 13:52
Світові лідери домовилися до 2030 року вирішити проблему вирубки лісів Фото: на саміті в Глазго домовилися вирішити проблему вирубки лісів до 2030 року (GettyImages)
Автор: Анастасія Рокитна

Більше 100 світових лідерів пообіцяли до 2030 року покласти край процесу зникнення лісів на планеті. Це стало першою великою домовленістю в рамках саміту з клімату, що проходить в Глазго.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на BBC.

Домовленість включає виділення 20 млрд доларів, частина з яких піде на відновлення вже постраждалих лісових територій і боротьбу з лісовими пожежами. Вирубка дерев сприяє зміні клімату, оскільки призводить до виснаження лісів, що поглинають CO2.

Серед країн, які підтримали це рішення, - Бразилія, Канада, Колумбія, США, Великобританія, Росія та Індонезія. В цілому на ці країни припадає близько 85% лісу в світі.

Уряди 28 країн також приймуть зобов'язання виключити вирубку лісів зі світової торгівлі продуктами харчування та іншими сільськогосподарськими продуктами, такими як пальмова олія, соя і какао. Ці галузі сприяють втраті лісів через вирубку дерев для звільнення місця для випасу тварин або вирощування сільськогосподарських культур.

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