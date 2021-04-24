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В Індонезії заявили, що загинули всі члени екіпажу затонулого підводного човна

Автор: РБК-Україна

У суботу Військово-морські сили Індонезії заявили, що зі зниклого підводного човна вилучили предмети. Це вказує на те, що судно з 53 членами екіпажу затонуло, і немає ніякої надії знайти тих, хто вижив.

Про це пише Associated Press.

Командувач ВМС Юдо Маргоно сказав, що рятувальники знайшли кілька предметів з підводного човна KRI Nanggala 402. Їх показали на прес-конференції. Серед речей-молитовні килимки членів екіпажу, деталі торпедного апарату і ємність з паливно-мастильними матеріалами.

"Маючи достовірні докази, які ми виявили, ми переводимо підводний човен зі статусу "втрачена" в статус "затонула", - сказав Маргоно.

Це означає, що ВМС Індонезії визнає загиблими всіх членів екіпажу.

Нагадаємо, кілька годин тому стало відомо, що зниклий підводний човен ВМС Індонезії вдалося виявити у водах поблизу Балі.

Нагадаємо, 21 квітня біля берегів Балі зник підводний човен з 53 членами екіпажу на борту. За прогнозами, кисню том мало вистачити на 72 години, тобто до сьогоднішнього ранку. Однак станом на ранок човен ще не знайшли.

В пошуках човна брали участь США.

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