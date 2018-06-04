Аварія судна біля берегів Тунісу: кількість загиблих мігрантів зросла до 48

Жертвами катастрофи стали тунісці та представники інших африканських країн

У результаті аварії судна з нелегальними мігрантами біля берегів Тунісу в Середземному морі загинули щонайменше 48 мігрантів, ще 67 були врятовані береговою охороною. Про це повідомили офіційні особи МВС країни, передає Reuters.

Чиновники назвали цю катастрофу однією з найгірших за останні роки.

У міністерстві уточнили, що човен затонув біля південного острова Керкенна, туристичного місця, в ніч на неділю, 3 червня.

Жертвами катастрофи стали тунісці та представники інших національностей.

За словами чиновників, рятувальна операція була припинена у неділю ввечері, її відновлять у понеділок вранці.

Співробітники служби безпеки Тунісу заявили, що в човні було близько 180 мігрантів, у тому числі 80 - з інших африканських країн.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про 37 загиблих нелегальних мігрантів, в результаті корабельної аварії у Середземному морі біля узбережжя Тунісу.