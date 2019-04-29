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В Індонезії вирішили перенести столицю

Новини » Суспільство    29.04.2019 - 13:53
В Індонезії вирішили перенести столицю
Фото: президент Індонезії Джоко Відодо (з відкритих джерел)

Нове місце розташування столиці ще не обрано

Президент Індонезії Джоко Відодо ухвалив рішення про перенесення столиці країни з міста Джакарта. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Як повідомив прем'єр-міністр країни, столиця Індонезії буде перенесена з міста Джакарта, яке знаходиться на густозаселеному острові Ява. Проте, яке місто стане новою столицею влада Індонезії ще не вирішила.

"Президент вирішив перенести столицю за межі Яви, це важливе рішення", - заявив міністр Бамбанг Броджонегоро.

Зазначається, що перенесення столиці із Джакарти, в які проживає понад 9,5 млн осіб, може зайняти близько 10 років.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у західній індонезійській провінції Бенкулу та столиці Джакарті в результаті сильних повеней та зсувів загинули понад 30 осіб. Щонайменше 13 осіб вважаються зниклими безвісти.

РБК-Україна писало, що число загиблих в результаті повені в східній індонезійській провінції Папуа в Індонезії зросла до 73 осіб. В результаті повені пошкоджені два мости і більше 100 будинків, а більше чотирьох тисяч людей були змушені покинути свої будинки.

Крім того, в результаті паводків, викликаних зливами, в місті Сентана провінції Папуа в Індонезії загинули 46 осіб. У поліції відзначали, що число загиблих може зрости, оскільки процес евакуації жертв і пошуки постраждалих усе ще тривають.

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