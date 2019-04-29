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В Индонезии решили перенести столицу

Новости » Общество    29.04.2019 - 13:53
В Индонезии решили перенести столицу
Фото: президент Индонезии Джоко Відодо (из открытых источников)

Новое местоположение столицы еще не избрано

Президент Индонезии Джоко Видодо принял решение о переносе столицы страны из города Джакарта. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Как сообщил премьер-министр страны, столица Индонезии будет перенесена из города Джакарта, который находится на густонаселенном острове Ява. Однако, какой город станет новой столицей власти Индонезии еще не решили.

"Президент решил перенести столицу за пределы Явы, это важное решение", - заявил министр Бамбанг Броджонегоро.

Отмечается, что перенос столицы из Джакарты, в которых проживает более 9,5 млн человек, может занять около 10 лет.

Напомним, ранее сообщалось, что в западной индонезийской провинции Бенкулу и столице Джакарте в результате сильных наводнений и оползней погибли более 30 человек. По меньшей мере 13 человек считаются пропавшими без вести.

РБК-Украина писало, что число погибших в результате наводнения в восточной индонезийской провинции Папуа в Индонезии выросло до 73 человек. В результате наводнения повреждены два моста и более 100 домов, а более четырех тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома.

Кроме того, в результате паводков, вызванных ливнями, в городе Сентана провинции Папуа в Индонезии погибли 46 человек. В полиции отмечали, что число погибших может возрасти, поскольку процесс эвакуации жертв и поиски пострадавших все еще продолжаются.

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