В Індонезії стався сильний землетрус

Інформації про постраждалих не надходило

В индонезийской провинции Папуа произошло землетрясение магнитудой в 5.3. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Anadolu Agency.

В Национальном управлении метеорологии, климатологии и геофизики сообщили, что эпицентр землетрясения находился в 71 километре к северо-востоку от региона Ялимо в Папуа. Эпицентр подземных толчков залегал на глубине в 10 км.

На данный момент информации о жертвах или разрушениях не поступало. Угроза цунами отсутствует.

Ранее сообщалось, что в Перу произошло мощное землетрясение. По данным Геологической службы США, землетрясение силой 7,1 балла произошло в южной части Перу.

Напомним, в Индонезии оползень накрыл завалами несколько десятков человек. По данным агентства по чрезвычайным ситуациям Индонезии, уже удалось спасти 13 человек из-под завалов, один человек найден мертвым.

Также отметим, что в конце сентября 2018 года в Индонезии произошло мощное землетрясение, число жертв которого продолжает расти и по сей день. В конце января по официальным данным число жертв землетрясения и цунами на острове Сулавеси в Индонезии насчитывало 4340 человек.