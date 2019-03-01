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У Перу стався потужний землетрус

Новини » Надзвичайні події    01.03.2019 - 11:44
У Перу стався потужний землетрус
Фото: результат землетрусу (twitter.com VOP_Int)

Загрози цунамі в Тихому океані немає

За даними Геологічної служби США, землетрус силою 7,1 бала стався в південній частині Перу. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Reutеrs.

Повідомляється, що загрози цунамі в Тихому океані немає.

Раніше в Греції в 31 кілометрі на північний захід від міста Трікала на глибині 1,8 кілометра стався 5-бальний землетрус.

Нагадаємо, 24 серпня в Перу стався землетрус магнітудою 7,1 бал. Користувачі соцмереж повідомляли, що поштовхи відчувалися по всій території країни, а також на півночі Чилі.

Крім того, в Індонезії стався землетрус на острові Ломбок. За останніми даними, кількість загиблих в результаті землетрусу зросла до 347 осіб. Місцева влада впевнена, що число жертв буде рости в міру того, як рятувальники та техніка будуть розбирати завали.

Також повідомлялося про потужний землетрус в Ірані, який відбувся в 31 кілометрі на захід від міста Джаванруд в провінції Керманшах. В результаті події загинули 3 людини і ще 253 людини отримали поранення.

У Чилі сталися 4 землетруси В Еквадорі стався землетрус магнітудою 7,5
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