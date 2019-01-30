Число загиблих в результаті землетрусу в Індонезії досягло 4340

Фото: наслідки цунамі в Індонезії (twitter.com/LodniNoviny)

Землетрус і цунамі сталися 28 вересня 2018 року на острові Сулавесі в Індонезії

Кількість жертв землетрусу і цунамі, які відбулися 28 вересня 2018 року на острові Сулавесі в Індонезії, зросла до 4340 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Jakarta post.

За словами губернатора провінції Центральний Сулавесі Лонгкі Джанггола, найбільшу кількість жертв зафіксовано в місті Палу, де загинув 2141 чоловік, а також в районі Сиги - 289, місті Донгала - 212 і Париги - 15 чоловік.

В тому числі 667 осіб все ще вважаються зниклими, особистість 1016 - не ідентифікована. Ці особи вважаються загиблими.

Крім того, майже 10 тис. будівель були серйозно пошкоджені в результаті стихії, 3,6 тис. будинків були зруйновані.

Нагадаємо, РБК-Україна писало, що біля берегів Індонезії сталось цунамі. За попередніми даними причиною могли стати підводні зсуви через виверження вулкана. Цунамі призвело до руйнування сотень будинків, включаючи кілька готелів.

Додамо, Японія надасть Індонезії радарну систему раннього виявлення цунамі. Відзначимо, в кінці вересня на індонезійському острові Сулавесі стався землетрус, що супроводжувалося потужним цунамі. Тільки за офіційними даними, в результаті стихійного лиха загинули більше 2 тисяч чоловік.